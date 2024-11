Empresário se solta e avisa polícia sobre roubo a loja de produtos veterinários em SP

Um suspeito foi detido, dois comparsas fugiram e quatro vítimas foram libertadas, após um assalto a uma loja na rua Ken Sugaya, em Itaquera, zona leste da capital paulista, por volta das 17h de quarta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o suspeito entrou na loja que vende suplementos e produtos para equinos,e anunciou o assalto. No local estava o proprietário, dois funcionários e um cliente. O criminoso amarrou as quatro vítimas e roubou diversos materiais. Ele ainda fugiu usando o carro do proprietário da loja. Após o resgate, as vítimas contaram aos policiais que o proprietário da loja e um funcionário conseguiram se desvencilhar das amarras e avisaram sobre a ocorrência a uma viatura da Polícia Militar.