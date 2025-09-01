Encontro Estadual de Mulheres do Agro reúne mais de 3 mil participantes em Ribeirão Preto
Evento destaca a importância da mulher no agronegócio paulista com homenagens e palestras
Mais de 3 mil mulheres participaram do terceiro encontro estadual de mulheres do agronegócio em Ribeirão Preto (SP). O evento foi realizado pelo Sebrae em parceria com a Faesp Senar e contou com autoridades como a deputada Edna Macedo. A programação incluiu homenagens e o reconhecimento à presidente da Semeadoras do Agro, Juliana Farah. O encontro promoveu integração e troca de experiências por meio de palestras e debates sobre o protagonismo feminino no campo.
