Engenheiro cai no golpe do amor e é feito refém por 48 horas em SP

Dois homens foram sequestrados em casos distintos na zona leste de São Paulo. Um deles foi abordado enquanto trabalhava fazendo entregas e teve as mercadorias roubadas. A outra vítima é um engenheiro de 53 anos que foi mantido preso por 48 horas após cair no golpe do falso encontro organizado por uma quadrilha com objetivo de realizar transferências bancárias. A família da vítima acionou a polícia ao perceber seu desaparecimento. O engenheiro foi encontrado em uma área de mata com difícil acesso.