Entregador desaparece e carro dele é encontrado com outra pessoa

Na zona norte de São Paulo , um homem foi conduzido por policiais militares após ser encontrado dentro de um furgão amarelo relacionado ao desaparecimento de um entregador. A esposa do motorista acionou a polícia quando ele não retornou para casa. Os PMs localizaram o veículo vazio e encontraram o suspeito no interior. Ele será levado ao IML para exame de corpo de delito enquanto a investigação prossegue sobre sua ligação com o caso.



