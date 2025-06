Escola nega omissão e diz que levou menino autista com hematomas ao médico

Depois de o Balanço Geral Manhã mostrar o caso de um menino portador do transtorno do espectro autista que voltou da escola com hematomas em Mogi das Cruzes (SP), a instituição de ensino negou ter se omitido a informou que levou a criança ao médico. A direção da unidade ainda afirmou ter requisitado um profissional especializado para ajudar a criança em suas atividades diárias.