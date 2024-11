Estelionatária se passa por empresária de cantor, marca shows e fica com a grana

Uma mulher identificada como Tathyane Stein Ribeiro Santos foi presa sob acusação de estelionato. Ela se apresentou como empresária do cantor capixaba Rickson Maioli, fechou 11 contratos para shows sem autorização e embolsou o dinheiro pago antecipado. O valor total dos prejuízos ultrapassa R$ 100 mil reais. Tathyane começou a acompanhar os shows do artista em 2022 e ganhou a confiança deles ao se apresentar como uma mulher com problemas familiares. Ela foi contratada, mas sua função era atender telefonemas e repassar serviços relacionados aos shows.