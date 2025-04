Evento A Família ao Pé da Cruz reúne milhares de pessoas; veja onde assistir

O evento A Família ao Pé da Cruz, promovido pela Igreja Universal, ocorre no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo , e destaca a união familiar. Conduzido por Renato e Cristiane Cardoso, o encontro reúne milhares de pessoas para buscar a bênção para seus lares. Além disso, esse é um movimento que ocorre também em todo país e mundo, com um único propósito: restaurar as famílias. O evento, que não ocorria há quase quatro décadas, terá transmissão ao vivo pela RECORD e plataformas digitais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!