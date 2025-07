Ex-companheira quer entender por que foi abandonada por Manoel Gomes, da música “Caneta Azul”

Ex-companheira de Manoel Gomes, que ganhou fama ao criar a música “Caneta Azul”, Divanice Gomes Gueiros quer entender por que foi abandonada pelo antigo parceiro,. Ela diz que foi avisada pelo empresário e advogado de Manoel sobre o fim do relacionamento após retornar de uma ida ao mercado e não encontrar ocompanheiro casa. O advogado da ex-companheira declarou que a união estável foi reconhecida legalmente e os bens devem ser partilhados. Em nota, a defesa do cantor negou qualquer relação formal entre eles.



