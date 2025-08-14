Falha na Linha 15-Prata do monotrilho causa transtorno na zona leste de São Paulo

Um helicóptero da RECORD registrou uma falha na linha 15-Prata do metrô em São Paulo, causando a paralisação dos trens, nesta quinta (14). A linha, que conecta o Ipiranga à Cidade Tiradentes, está com trens parados entre a estação Oratório e outras localidades. Passageiros ficaram retidos nos monotrilhos em um horário de grande movimentação. Além disso, trens da CPTM estão sendo afetados, complicando ainda mais o deslocamento.



