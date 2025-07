Falha na Linha 7-Rubi causa transtorno aos passageiros nesta segunda (28)

Na estação Campo Limpo Paulista da Linha 7-Rubi, um problema de energia entre as estações afetou a circulação dos trens nesta segunda (28). Passageiros aguardam o próximo trem com destino a Jundiaí enquanto enfrentam uma grande aglomeração. A situação é complicada devido à chuva que intensifica os transtornos. Agentes de segurança estão presentes para orientar os usuários que são direcionados para outros locais na estação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!