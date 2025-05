Família de jovem morto na zona sul de São Paulo contesta versão da polícia

Natanael Venâncio, 19 anos, foi baleado e morto durante uma ação da Polícia Militar na zona sul de São Paulo . Segundo a polícia, ele estava em uma moto com um adolescente, tentou fugir e trocou tiros com os agentes. Contudo, a família contesta, afirmando que Natanael foi morto dentro de casa e que não possuía arma. Após o incidente, moradores protestaram com faixas pedindo justiça por Natanael, queimando objetos para bloquear as vias. Vídeos mostram o jovem sendo socorrido já baleado. Natanael, que trabalhava como entregador e não tinha antecedentes, foi levado ao hospital, mas não resistiu. Um agente também foi ferido, supostamente por disparo acidental.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!