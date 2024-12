Família diz que foi agredida por dez policiais na Grande São Paulo

Uma família denuncia abordagem truculenta de agentes da Polícia Militar em Barueri, na noite de quarta-feira (4).

Um jovem de 17 anos dirigia uma moto quando foi abordado por dois agentes da Polícia Militar no portão da própria residência. Ao ouvir a abordagem dos agentes, o pai do adolescente foi ao portão para entender o que estava acontecendo. O homem questionou aos policiais sobre a ação, o que motivou uma primeira discussão.

Os policiais passaram a ser agressivos e ameaçaram os dois. Os demais familiares que moram na residência, cerca de oito pessoas, também foram ao portão e participaram da discussão.

Os agentes chamaram reforços, que totalizaram dez homens ao final da ação, e quebraram a tranca para entrar na residência. O grupo de policiais passou a agredir a maioria dos integrantes da família, dentre eles, uma senhora de idade, que tentou separar a briga. Pai e filho tiveram diversos ferimentos pelo corpo e foram socorridos, ensanguentados. O pai do garoto, precisou levar pontos na orelha e está com problemas de audição. A idosateve cortes na região da cabeça e hematomas pelo corpo e passou por exames no hospital.