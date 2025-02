Família suspeita que socorrista ficou com corrente de ouro de homem atendido no litoral de São Paulo Peça foi visa com motorista de ambulância, que alegou tê-la recebida de técnico de enfermagem

Balanço Geral Manhã|Do R7 14/01/2025 - 09h12 (Atualizado em 14/01/2025 - 09h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share