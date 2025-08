Fisiculturista é preso após agredir ex-namorada; mulher foi espancada por 30 minutos

O fisiculturista Rafael Pedro da Silva foi preso após agredir sua ex-namorada, Michele, dentro de seu estúdio de estética. As agressões, que duraram cerca de 30 minutos, foram registradas por câmeras. Michele relatou que o ataque ocorreu porque Rafael não aceitava o término do relacionamento. Durante o incidente, ele também a ameaçou com uma faca e forçou a tomar medicamentos para dormir. Michele, que tem quatro filhos, teme pela segurança dela e da família caso o agressor seja liberado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!