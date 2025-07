Funcionário de mercado tenta matar colega, mas arma falha

Um funcionário de um mercado de Itamaraju (Bahia) sobreviveu a uma tentativa de homicídio quando a arma do atirador, um colega de trabalho, falhou. O ataque ocorreu após uma discussão, mas o motivo não foi revelado. Um outro colega presente desarmou o atirador, que prestou depoimento à polícia e foi liberado para responder ao processo em liberdade. A cena foi registrada por câmeras de segurança do local.



