Gangue invade farmácia para roubar caneta emagrecedora, mas é surpreendida pela polícia

Três criminosos foram detidos após invadirem uma farmácia na zona leste de São Paulo para roubar canetas do medicamento Ozempic e cosméticos, avaliados em 50 mil reais. A gangue, composta por quatro integrantes, fingiu estar armada para realizar o assalto, mas foi surpreendida pela polícia durante a fuga. Os suspeitos, dos quais três já tinham passagens por crimes como roubo e tráfico, foram capturados com os produtos no carro. Os medicamentos e cosméticos foram devolvidos à gerente da farmácia, que esteve na delegacia. O Ozempic é usado para tratar diabetes, mas ganhou popularidade para emagrecimento, é alvo de criminosos por seu alto valor e facilidade de revenda ilegal.



