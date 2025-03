Glória Perez relembra morte da filha Daniella e se solidariza com família da jovem Vitória

A escritora Glória Perez usou as redes sociais para se solidarizar com a família da jovem Vitória Regina de Sousa, encontrada morta em área de mata da cidade de Cajamar (SP), no último dia 5 de março. A autora de novelas comparou o caso na Grande São paulo ao da de sua filha, Daniella Perez, assassinada pelo ator Guilherme de Pádua e pela mulher dele, Paula Thomaz, em 1992. Ela disse que a confissão do assassino de Vitória, Maicol Santos, é uma “tentativa cínica” de fugir das qualificadoras da pena.



