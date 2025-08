Golpe do caixa eletrônico é registrado em agência bancária na zona oeste de SP

Um golpe foi registrado por câmeras de segurança em uma agência bancária na zona oeste de São Paulo . Um homem se passou por funcionário e convenceu uma mulher a usar outro caixa. Ele fez um saque de R$ 2.500 após a vítima deixar a conta aberta. A polícia identificou e prendeu um dos criminosos no mesmo dia. Investigações revelaram que o esquema já havia sido aplicado anteriormente com outras vítimas, geralmente idosos ou pessoas com dificuldades para operar caixas eletrônicos.



