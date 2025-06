Golpistas usam foto de menina que morreu de câncer e arrecadam R$ 60 mil em vaquinha

Um casal foi preso por criar campanhas falsas na internet, utilizando a imagem de Yara, uma menina que morreu no início de 2025 após enfrentar um tratamento contra um neuroblastoma. As campanhas arrecadaram cerca de R$ 60 mil sem o conhecimento da família da criança. A mãe de Yara denunciou a situação à polícia, e após investigações, os envolvidos foram localizados em Brasília . A campanha usava a foto de Yara com o nome falso de "Helena" para despistar. O esquema seria comandado pela mulher, que atuava como cuidadora de idosos; uma terceira pessoa é investigada por disponibilizar a conta bancária para as doações.



