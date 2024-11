Guarda civil percebe ação, mata bandido e impede sequestro relâmpago em SP

Um guarda civil impediu uma tentativa de sequestro-relâmpago em Santo André (SP). A vítima estava lavando o carro na calçada quando foi abordada por dois criminosos. Um dos ladrões começou a atirar. O agente caminhava pela rua e viu a abordagem. Ele deu voz de prisão à dupla. Um dos assaltantes reagiu e disparou contra o guarda, que revidou. O assaltante que reagiu foi atingido e entrou no carro da vítima para tentar fugir, mas perdeu o controle do veículo após poucos metros e colidiu com uma barreira de ferro. O socorro foi chamado, mas o suspeito morreu no local. Com ele, os agentes encontraram a arma utilizada no tiroteio. O comparsa se entregou e foi preso em flagrante. De acordo com informações do GCM que atuou na ocorrência, os ladrões estavam tentando colocar a vítima dentro do próprio carro para realizar um sequestro relâmpago. Durante a troca de tiros, nem o guarda nem a vítima foram atingidos.