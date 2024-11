Hacker invade celular e divulga imagens íntimas de casal

Um hacker invadiu o celular de uma mulher e divulgou imagens íntimas dela e do marido nas redes sociais. O criminoso se passou por uma colega da vítima para obter acesso ao dispositivo. A mulher relatou que recebeu uma mensagem falsa informando sobre um problema com seus e-mails pessoais. Após seguir as instruções do suposto amigo, seu celular foi desligado e todos os dados foram excluídos. Após a invasão, o hacker começou a enviar mensagens exigindo novas fotos íntimas sob ameaça de divulgar o material.