Helicóptero pousa na Marginal Tietê para resgatar vítimas de acidente em São Paulo

Um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira na Marginal Tietê, em São Paulo , resultou no acionamento do helicóptero Águia da Polícia Militar para o resgate das vítimas. Duas pessoas foram atropeladas por uma motocicleta próximo à ponte do Piqueri e necessitaram de atendimento urgente.

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente ao local com unidades de resgate. Uma das vítimas já estava dentro de uma ambulância quando a decisão pelo transporte aéreo foi tomada devido à gravidade dos ferimentos e às condições complicadas do trânsito. O helicóptero pousou diretamente na pista interditada para facilitar o acesso rápido à vítima.

A operação envolveu a coordenação entre os socorristas terrestres e a equipe aérea do Águia. A prioridade era estabilizar as condições médicas da vítima antes do traslado ao Hospital das Clínicas. Durante esse processo, parte da via permaneceu bloqueada causando congestionamentos significativos nas proximidades.

As autoridades continuam monitorando a situação enquanto aguardam atualizações sobre o estado das vítimas transportadas ao hospital.

