Homem cai em emboscada da ex-mulher e tem corpo encontrado em tanque de piranhas

Um homem foi encontrado morto em um tanque cheio de piranhas em Sorocaba (SP). A vítima foi identificada como Ricardo Ferreira da Silva, 43 anos. Segundo a polícia, ele foi atraído para uma emboscada armada pela ex-esposa Suelen após receber uma ligação dela informando sobre uma proposta de emprego. Ricardo se dirigiu a um sítio a com a intenção de fazer o orçamento para reforma de uma casa. Ao chegar ao local, ele foi cercado por três homens que o agrediram e mantiveram em cárcere privado por dois dias antes do assassinato. O corpo dele foi ocultado no tanque para dificultar as investigações. As autoridades descobriram que Suelen já havia tentado envenenar Ricardo anteriormente durante visitas aos filhos do casal. Durante os 19 anos juntos, houve registros frequentes de violência doméstica e medidas protetivas concedidas à mulher.