Homem com faca na mão vandaliza carro estacionado em rua da Grande São Paulo

Um homem foi filmado riscando um carro e quebrando o retrovisor de um veículo com uma faca. O incidente ocorreu na grande São Paulo. A ação foi registrada por câmeras de segurança que mostram o indivíduo se aproximando do estacionamento de uma empresa sem camisa e atacando um carro branco. Após o ato, ele desapareceu momentaneamente antes de reaparecer fazendo gestos ameaçadores. O proprietário do veículo danificado, Fernando, identificou os danos ao perceber que o retrovisor estava quebrado. Ele revisou as imagens das câmeras para entender o ocorrido. As autoridades foram informadas sobre a situação e conseguiram localizar o homem responsável pelo dano. Os investigadores relataram que o suspeito sofre de esquizofrenia, condição que pode afetar a percepção da realidade. A polícia planeja ouvir familiares do suspeito e analisar laudos médicos relacionados à sua saúde mental para determinar como proceder legalmente no caso.