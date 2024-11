Homem é conduzido por 4 km no capô de carro e acaba arremessado em rodovia de SP

Um homem foi arremessado do capô de um carro na rodovia Anhanguera, em São Paulo. O incidente ocorreu após uma discussão entre ele e sua ex-namorada. Durante a briga, o homem agarrou-se ao capô do veículo enquanto a mulher conduzia o carro por cerca de quatro quilômetros A motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma mureta de contenção. Com a força do impacto, o homem foi lançado para o outro lado da mureta. A jovem informou aos policiais que seu ex-companheiro estava com estado emocional alterado durante a situação.