Homem está na UTI após ser agredido por ex-segurança de mercado em frente ao estabelecimento

Eliseu Novais, de 35 anos, foi violentamente atacado por um ex-segurança de um mercado em frente ao estabelecimento em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. O agressor, utilizando um canivete, também feriu a esposa de Eliseu, que tentou intervir. Após o ataque, o criminoso fugiu para dentro do estabelecimento. Registrado como tentativa de homicídio, o caso levou à emissão de um mandado de prisão, mas o agressor continua foragido. Eliseu está internado na UTI, enfrentando lesões graves no fígado, diafragma e pulmão, enquanto a família lida com dificuldades financeiras. A esposa acusa o mercado de omissão, pois, segundo ela, o socorro foi chamado por clientes. O mercado alega que o agressor não era mais funcionário. Enquanto Eliseu luta pela vida, a esposa tenta superar o trauma e a insegurança.



