Homem ignora medida protetiva, mata a ex-mulher e coloca fogo em apartamento em SP

Um homem identificado como Wellington Assunção Araújo cometeu feminicídio contra sua ex-companheira, Tammy Santos, e incendiou o apartamento em que ambos moravam na cidade de Taboão da Serra (SP). Câmeras registraram uma discussão entre o casal, em que Wellington tentou pegar a filha deles. Ele já havia sido preso por tentativa de feminicídio e estava em liberdade há oito meses. Após o crime, Wellington tentou se esconder no telhado para evitar a prisão, mas acabou capturado pela polícia. A vítima tinha medida protetiva contra ele, que ignorou as ordens para se entregar e resistiu à prisão.



