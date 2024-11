Homem investiga roubo de carro por conta própria e pede indenização a suspeitos do crime

Um homem chamado Francisco Soares teve seu carro branco furtado enquanto estava em um hospital em São Paulo. Ele registrou um boletim de ocorrência e não recebeu atualizações sobre a investigação. Decidiu investigar o caso por conta própria e começou a buscar imagens das câmeras na região. As imagens mostraram dois ladrões agindo: um observava a movimentação da rua enquanto o outro tentava abrir a porta do veículo. Após coletar informações sobre as câmeras e placas dos veículos envolvidos no crime, ele conseguiu identificar o dono do carro preto utilizado pelos criminosos. Com essas informações, Francisco informou à polícia, que prendeu os suspeitos durante outro furto. Apesar da prisão dos ladrões, o veículo roubado ainda não foi recuperado. Francisco decidiu entrar com uma ação civil contra os suspeitos visando receber uma indenização pelo valor do carro perdido.