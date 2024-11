Homem mata duas pessoas a facadas durante briga na Grande São Paulo

Um homem esfaqueou e matou duas pessoas durante uma briga na Grande São Paulo. Após o ataque, ele foi contido por guardas municipais com seis disparos de balas de borracha. Um terceiro homem também foi ferido e está internado. As vítimas estavam em frente à casa do autor quando ouviram uma discussão entre ele e o irmão. Ao tentarem intervir na situação, William saiu de casa armado com uma faca e atacou os três homens. Marlon de 33 anos e Ivan de 54 anos morreram antes de chegarem ao hospital. Francisco de 64 anos sofreu ferimentos graves no pulmão e passou por drenagem.