Homem reage e agride ladrão durante tentativa de assalto em São Paulo

Um homem tentou assaltar um casal que caminhava na rua São Mateus, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo . Quando o assaltante se aproximou com uma motocicleta vermelha de baixa cilindrada, a vítima reagiu, derrubando-o da moto e desferindo socos. Apesar da agressão, o criminoso conseguiu fugir. A polícial investiga o caso com imagens de câmeras de segurança e pede informações à população para localizar o suspeito.



