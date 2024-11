Homem se passa por policial para exigir dinheiro de comerciantes em SP

Foi preso em São Bernardo do Campo (SP) um homem que se passava por policial para tirar dinheiro de comerciantes. Ao ser abordado pelas equipes da Força Tática, ele apresentou um distintivo falso. A investigação revelou que ele tinha uma extensa ficha criminal com passagens por roubo, porte ilegal de arma e receptação. O veículo utilizado pelo homem era roubado e apresentava sinais adulterados. Na vistoria do carro foram encontradas cinco munições calibre um distintivo análogo ao da Polícia Civill. O suspeito foi encaminhado à delegacia onde o caso foi registrado. Ele permanecerá detidopelos crimes de receptação e posse de munição restrita