Homem sobe em telhado de estação da CPTM e morre após receber descarga elétrica

Um homem morreu após receber uma descarga elétrica ao subir no telhado da estação Estudantes da linha 11 Coral da CPTM de São Paulo. Ele esbarrou na rede aérea e caiu na plataforma. O resgate foi acionado, mas a vítima não resistiu. Um vídeo mostra o homem em cima de uma composição enquanto passageiros tentavam convencê-lo a descer. A CPTM irá fornecer imagens dos circuitos de segurança para as investigações policiais e lamentou o episódio. O caso foi registrado em Mogi das Cruzes.



