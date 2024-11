Idosa cai no golpe do falso brinde e perde R$3.000 logo após sacar aposentadoria

Dona Maria, de 70 anos, foi abordada por duas mulheres após sacar sua aposentadoria em uma agência bancária em Osasco. Elas se apresentaram como donas de loja e ofereceram uma cortina. Convenceram-na a deixar sua bolsa com elas enquanto ia supostamente buscar o brinde. Ao retornar, não encontrou as mulheres nem a loja mencionada. O prejuízo totalizou mais de R$ 3.000 devido ao uso indevido do cartão e dinheiro na bolsa. A polícia investiga o caso e solicita imagens das câmeras próximas ao local do crime.