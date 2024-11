Idosa é atropelada por ônibus a caminho da escola para se alfabetizar em São Paulo

Lindinalva Vasconcelos, de 66 anos, foi atropelada por um ônibus na capital paulista enquanto atravessava a rua a caminho da escola para iniciar seus estudos em alfabetização. O motorista do ônibus tentou parar, mas não conseguiu evitar o impacto. Após o acidente, pedestres se mobilizaram para socorrê-la. A vítima foi levada ao hospital com ferimentos no rosto e outras partes do corpo. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que novas lombadas serão instaladas como medida preventiva contra futuros acidentes. A idosa espera retornar aos estudos assim que se recuperar.