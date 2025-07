Idoso diz que sofreu golpes financeiros da filha enquanto estava internado para tratar câncer

Um homem de 63 recupera-se em casa após enfrentar um câncer no intestino. Durante dois meses de internação, sua filha, Camila Alvim, criou dívidas de R$ 300 mil, usando procurações e senhas para realizar empréstimos consignados e vender o carro do pai. Ao sair do hospital, Jorge Alvim descobriu o golpe, contendo empréstimos fechados enquanto estava internado. Camila disse que o veículo foi roubado, mas investigações revelaram a venda por valor muito abaixo do mercado. Camila foi expulsa de casa após o golpe ser descoberto. A polícia continua as investigações para localizar Camila e esclarecer o destino do dinheiro.



