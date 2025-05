Idoso fica em coma após ser atropelado por ônibus em faixa de pedestres em São Paulo

João Araújo da Silva, de 63 anos, foi atropelado por um ônibus enquanto atravessava uma faixa de pedestres em Pirituba, em São Paulo . Ele voltava para casa após buscar remédios quando o acidente ocorreu.



O motorista alegou não ter visto o idoso devido a um ponto cego. Testemunhas afirmam que o local é perigoso por falta de semáforo e sinalização adequada. A família do idoso, que permanece em coma no Hospital da Brasilândia, está indignada e pede justiça. "Só peço a Deus que meu pai volte para casa", desabafou um dos filhos. A SP Trans informou que está acompanhando o caso, que é investigado como lesão corporal culposa. Uma equipe da CET foi designada para melhorar a sinalização do local.



