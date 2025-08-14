Idoso furta celulares em lojas da Grande São Paulo

Um idoso foi flagrado furtando celulares em lojas da Grande São Paulo. Ele se passou por um cliente e disse que estava procurando um presente para a esposa, mas ao ver um celular em cima do balcão, discretamente o arrasta e comete o furto. O aparelho roubado era de Néia da Silva, dona de uma loja em Osasco. Depois que ela publicou as imagens do furto, flagrado por câmeras de segurança, outras vitimas apareceram no ABC Paulista e na capital. O idoso segue foragido.



