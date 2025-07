Imagens mostram roubo milionário de carga de botox no aeroporto de Guarulhos

No início de junho, uma quadrilha realizou um assalto no aeroporto de Guarulhos, roubando uma carga de toxina botulínica avaliada em R$ 7 milhões. Os criminosos renderam os funcionários, que foram reféns por dez horas. Parte da carga foi recuperada em um galpão com câmara frigorífica, onde um homem foi preso por receptação. A investigação continua para identificar todos os envolvidos.



