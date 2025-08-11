Influenciador é investigado por suposta exploração sexual e trabalho infantil em vídeos com menores

O influenciador digital Hytalo Santos está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba e responde a um inquérito policial por suposta exploração sexual e de trabalho infantil envolvendo menores de idade. O caso ganhou repercussão após o criador de conteúdo Felca denunciar vídeos com danças sensuais e imagens de adolescentes. As plataformas que hospedam os vídeos de Hytalo divulgaram notas públicas condenando a exploração infantil. Até o momento, Hytalo não se pronunciou sobre as acusações.



