Influenciador promete distribuir dinheiro e provoca tumulto em posto de gasolina

O influenciador digital Bruno Alexssander Souza da Silva, conhecido como Buzeira, causou uma grande aglomeração em um posto de gasolina na cidade de Olímpia (SP). O evento ocorreu após ele anunciar nas redes sociais que distribuiria ursinhos contendo dinheiro. A ação atraiu muitos fãs ao local.

A prefeitura de Olímpia informou que a convocação para o encontro foi feita por meio das redes sociais na véspera do evento. Vídeos publicados online mostram Buzeira a caminho do ponto combinado e posteriormente arremessando os ursinhos para os presentes. A situação saiu do controle quando a multidão começou a se aglomerar no posto de gasolina.

Durante o tumulto gerado pela distribuição dos brinquedos com dinheiro dentro deles, alguns seguidores chegaram a danificar uma máquina de ursinhos presente no estabelecimento. Imagens capturadas pelas câmeras de segurança registraram o momento da confusão enquanto Buzeira distribuía os itens aos seus fãs.

