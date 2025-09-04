Influenciadora diz que foi agredida e até baleada pelo ex-marido

A influenciadora digital conhecida como Ruivona divulgou um vídeo nas redes sociais onde aparece sendo agredida pelo ex-companheiro em João Pessoa (PB). Com cerca de 300 mil seguidores online, ela relatou que o incidente ocorreu após a separação do casal em junho. Desde então, segundo Ruivona, o ex-marido não aceitou o término e passou a persegui-la.

O caso ganhou grande repercussão na internet. Em uma das ocasiões mencionadas pela influenciadora, enquanto voltava para casa de carro, ele teria disparado tiros contra ela. Um dos projéteis atingiu suas mãos e causou ferimentos.

Após esse episódio violento, ela procurou as autoridades locais para registrar uma denúncia contra o agressor e obteve uma medida protetiva. Apesar disso, ela continua vivendo sob constante medo devido às ameaças contínuas recebidas por parte dele.

Ruivona usa suas redes sociais para desabafar e manifestar sua revolta, além de cobrar por justiça. A polícia está à procura do suspeito que ainda não foi localizado até o momento da publicação desta matéria. A situação tem gerado comoção entre os seguidores da influenciadora que utilizam as plataformas digitais para apoiar sua busca por justiça e segurança pessoal.

