Influenciadora e o marido são presos por fraudes envolvendo o 'jogo do tigrinho'

A influenciadora digital Ianka Cristini, de 28 anos, foi presa em uma operação que investiga fraudes no jogo do Tigrinho. Natural de Santa Catarina, Ianka e o marido, Bruno Martins são suspeitos de participarem de um esquema que prometia altos ganhos através de apostas ilegais. Durante a operação, bens como carros de luxo foram apreendidos na residência do casal. As investigações continuam e podem incluir outros influenciadores envolvidos no caso.