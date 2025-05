Influenciadora mexicana é morta durante transmissão ao vivo

A influenciadora e empresária mexicana Valéria Márquez foi assassinada enquanto fazia uma transmissão ao vivo em uma rede social. O crime ocorreu em um salão de beleza que ela possuía em Guadalajara. O suspeito teria entrado com a intenção de entregar um presente e disparou pelo menos duas vezes contra a vítima. Valéria tinha mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilhava conteúdos sobre saúde e beleza. A polícia investiga o caso para identificar o autor do crime. Os seguidores ficaram impressionados ao testemunharem sua morte ao vivo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!