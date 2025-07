Em uma curiosa inversão climática, São Paulo tem uma semana mais friorenta do que o Alasca, estado norte-americano conhecido justamente pelas temperaturas baixas. Nesta sexta-feira (4), os termômetros na capital paulista vão variar entre 10ºC e 17ºC. No Alasca, que está no verão, a temperatura vai chegar a 22ºC.