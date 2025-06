Jornalista presa por ataques homofóbicos comete o mesmo crime um dia após deixar a cadeia

A jornalista Adriana Catarina Ramos de Oliveira, de 61 anos, foi presa após cometer ofensas homofóbicas em um shopping de São Paulo . Após ser liberada com a condição de não deixar a capital paulista e não frequentar o centro comercial, ela voltou a agredir verbalmente vizinhos em seu condomínio na zona oeste. Moradores dizem que a jornalista mora lá há dois meses e já causou problemas. Eles chegaram a relatar que ela bateu em uma recepcionista com sua bengala. As próprias filhas de Adriana tentaram interditá-la judicialmente, alegando transtorno bipolar, mas a Justiça negou o pedido com base em um laudo psiquiátrico que atestou sua capacidade de decisão. Vizinhos, ainda chocados com as ações recentes, expressaram medo e frustração, temendo novos ataques.



