Jovem coloca fogo na moto do pai e provoca incêndio em oficina

Um adolescente discutiu com o pai dentro de um apartamento em um prédio no centro de São Paulo. Após a discussão, o jovem saiu e decidiu se vingar colocando fogo na motocicleta do pai que estava na garagem. O fogo se alastrou rapidamente. Durante a madrugada, o adolescente foi filmado enquanto colocava papéis em cima da moto e acendia as chamas. Ele observou a situação enquanto esvaziava uma garrafa. O incêndio resultou em grandes proporções e sete pessoas foram hospitalizadas devido à fumaça densa e explosões das motos. Rubens é síndico do condomínio e relatou que os moradores acordaram assustados com barulhos provenientes do incêndio. Uma mãe conseguiu evacuar seu filho ao perceber a fumaça intensa no local. Os danos incluíram queimaduras nas paredes e comprometimento da parte elétrica dos apartamentos. O menor tem 17 anos e sua ação foi motivada por uma briga com o pai. Vizinhos ouviram gritos durante a confusão antes do incidente ocorrer. A irmã de Gleice sofreu queimaduras graves que exigirão cirurgia; sua sobrinha também está internada na UTI. Mais de 70 famílias residem no condomínio afetado pelo incêndio. Algumas pessoas tiveram que escapar pelas janelas devido à intensidade das chamas. Os bombeiros foram acionados para ajudar na evacuação dos moradores. A polícia investiga o caso enquanto aguarda um laudo pericial sobre os acontecimentos. Os prejuízos materiais são estimados em mais de quatro mil reais, mas os moradores expressam preocupação principalmente com as vítimas feridas ainda sem previsão de alta médica.