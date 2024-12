Jovem de 19 anos tem o apartamento incendiado e suspeita de ação criminosa do ex-namorado

A manicure Maria Eduarda, de 19 anos, teve o apartamento destruído em um incêndio na Grande São Paulo. Ela dormia na casa dos pais no enquanto o fogo destruía o imóvel. O que parecia um acidente, para ela foi um crime. Maria Eduarda afirma que passou a ser ameaçada pelo ex-namorado, de 18 anos, depois de terminar o relacionamento. Antes do incêndio, o apartamento foi invadido e os equipamentos de trabalho da manicure foram roubados. Maria Eduarda lembra que, antes do término, o suspeito dizia que, caso a relação acabasse, ninguém mais poderia dormir com a jovem. Ela acredita que foi justamente no colchão que o fogo começou.