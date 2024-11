Jovem tem movimentos limitados e aguarda na fila para fazer cirurgia após sofrer acidente de moto

Nicole, de 17 anos, sofreu múltiplas fraturas em um acidente de moto em São Paulo e usa um dispositivo ortopédico, conhecido como gaiola, para estabilizar a perna. Em fevereiro, médicos confirmaram que seu osso estava consolidado, mas a cirurgia para remover o equipamento ainda não foi realizada. Mãe de um bebê, Nicole interrompeu os estudos para cuidar do filho, contando com o apoio do marido e do pai nas tarefas diárias devido às limitações impostas pela gaiola. O médico ortopedista explicou que o tempo de uso do dispositivo varia conforme a gravidade das lesões, podendo durar até um ano. A Secretaria Municipal de Saúde informou que uma nova consulta está agendada para 11 de novembro para discutir a cirurgia, mas Nicole tem pressa recuperar a mobilidade e acompanhar o crescimento do filho.