Jovens de 11 e 15 anos desaparecem em áreas próximas em São Paulo

Uma adolescente de 15 anos está desaparecida em São Paulo desde o último sábado. A mãe recebeu informações sobre a localização da filha e foi até um bairro onde conversou com várias pessoas. Uma comerciante relatou ter visto a jovem acompanhada de outra menina cuja identidade é desconhecida. A última vez que a adolescente foi vista foi ao sair da casa da tia. Além disso, uma criança haitiana de 11 anos também está desaparecida na cidade vizinha, Campo Limpo Paulista. Ela não fala português fluentemente e está sumida há alguns dias. As famílias das duas jovens estão buscando informações sobre seus paradeiros. A polícia investiga se há alguma relação entre os dois casos devido à proximidade geográfica das cidades. Até o momento, não existem suspeitas ou indícios claros sobre as razões dos desaparecimentos.