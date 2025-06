Jovens são presos após ostentarem motos roubadas em vídeos nas redes sociais

Dois jovens foram presos em flagrante em Osasco, na Grande São Paulo, por roubo de motocicletas após publicarem vídeos empinando os veículos furtados nas redes sociais. A polícia, com ajuda de uma testemunha, localizou um dos suspeitos desmontando uma moto roubada e encontrou a chave no seu bolso. A vítima reconheceu os jovens que o ameaçaram durante o assalto. Outros dois envolvidos seguem foragidos.



